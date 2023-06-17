Научный эксперимент показал, как меняется тело и настроение человека при отказе от кофе

Если вам кажется, что вы пьёте слишком много ароматного напитка и самое время сократить потребление, то вот что может произойти с вашим организмом, по мнению экспертов.

На самом деле кофе не так вреден для организма, как кажется. Однако полный отказ от него всё-таки может привести к положительным последствиям.

Вам удастся похудеть и сэкономить. Исследование, проведённое в Университете Дьюка, показало, что часть опрошенных, которая регулярно пьёт кофе, по статистике потребляет на 10% больше сахара. Даже если вы стараетесь не добавлять сиропы в напиток, молоко и сливки заметно увеличивают калорийность вашего рациона.

Однозначно в жизни без кофеина одно из главных преимуществ — это то, что вы начнёте лучше спать. Даже небольшая порция, выпитая днём, может сделать ночной отдых хуже. Кофе — стимулятор активности, без него вы вернётесь к естественному ритму организма. Поэтому вы ещё начнете чувствовать себя спокойнее в повседневной жизни.

Кроме того, это однозначно поможет вашим зубам. Так вы сократите риск возникновения эрозии и уменьшите количество налёта, от чего ваша улыбка будет гораздо белее.

Но стоит помнить, что в первые дни полного отказа от кофеина вы можете почувствовать синдром отмены. Так что лучше подготовиться к тому, что это будет не так просто, заранее.