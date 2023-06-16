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Исследователи из Германии выяснили, в какой стране живут девушки с самой большой грудью

Исследователи из Германии выяснили, в какой стране живут девушки с самой большой грудью
Составлен рейтинг стран по размеру груди
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Исследовательская группа из Германии провела анализ средних размеров груди более чем в 80 странах. Для этого они использовали данные чашек бюстгальтеров. Результаты позволили составить рейтинг стран.

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Первое место заняли женщины из Норвегии, где размеры составили C-D или 3-4. Следующие три места разделили Люксембург, Исландия и США. Итог следующий — C. Россия оказалась на 11 месте со средней грудью B-C, то есть 2-3. Последнее место занял Вьетнам — нулевой AA.

Статистика также учла средний индекс массы тела девушек. Было обнаружено, что в странах с более высоким ИМТ чашки были больше.

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Исследователи отметили:

Женская грудь в значительной степени состоит из жировой ткани и желез. Форма груди также зависит не только от генетических факторов, но и от содержания жира и состава соединительной ткани. Соответственно, увеличение размеров груди часто происходит в странах, где ожирение является проблемой.

Дополнительными причинами различий объёмов стали генетика и климат. В жарких регионах организм тратит больше энергии на охлаждение и поддержание баланса. Жировая ткань в этом случае может быть менее развита.

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