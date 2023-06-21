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Учёные предупреждают: готовка при этих температурах может повысить риск развития рака

Учёные предупреждают: готовка при этих температурах может повысить риск развития рака
На каких температурах нельзя готовить еду
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По данным Национального института рака, была выявлена связь между мясом, приготовленным при высоких температурах, и повышенным риском развития нескольких видов рака.

Учёные предполагают, что при употреблении таких продуктов, как мясо, овощи и зерновые, человек получает ДНК пищи.

Исследователи Стэнфордского университета в сотрудничестве с другими институтами решили выяснить, может ли приготовление пищи при высоких температурах привести к повреждению ДНК в продуктах питания.

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Для проверки гипотезы были выбраны свиной, говяжий фарш и картофель. Также использовались два способа приготовления — варка и запекание в течение 15 и 20 минут при температуре 100 и 220 градусов соответственно.

В конечном итоге было обнаружено повреждение ДНК, особенно при высокой температуре. Однако у овоща изменения оказались меньше, чем у мяса. При этом все продукты были генотоксичными. Это означает, что они могут нарушать функции генов и потенциально вызывать мутации, способные неконтролируемо размножать клетки.

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Профессор Эрик Кул:

Наше исследование поднимает много вопросов о совершенно неизученном, но, возможно, существенном хроническом риске для здоровья от употребления продуктов, приготовленных при высоких температурах. Мы показали, что приготовление пищи может быть источником генетического риска.

Исследователи намерены продолжить эксперимент, изучая различные методы приготовления пищи. Они стремятся выяснить, может ли еда, приготовленная при низких температурах, оказывать такие же эффекты.

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