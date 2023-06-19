Чиновники не оценили идею: Министерство труда против увеличения количества трудовых дней

Глава ведомства, Антон Котяков, высказался против 6-дневной рабочей недели. Чиновник не оценил идею, которую поддержали даже работники.

На Петербургском международном экономическом форуме Антон Котяков дал интервью, сказав что в Трудовом Кодексе шестидневки не появится. Но уточнил, что наше законодательство дает работодателю свободу в этом направлении. По договоренности между организацией и сотрудником, последний может работать хоть 4, хоть 6 дней. Главное, чтобы сохранялась 40-часовая рабочая неделя или производилась оплата переработок. Но законодательного изменения не планируется, несмотря на поддержку инициативы гражданами.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» от которой исходило предложение по увеличению рабочей недели, указывала на нужды экономики. По их мнению, сейчас время, когда для стабилизации ситуации россиянам нужно работать больше. Но министр уверен, что пока нет такой общей потребности. Если она и возникает у конкретных отраслей, это можно регулировать индивидуально.

Так что пока официальные выходные остаются преждними.