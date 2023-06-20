Мужчина сбросил 104 килограмма ради детей: фото до и после

Когда Баяр весил около 220 килограммов, он постоянно страдал от болей: в спине, ногах, икрах, ступнях. Его жизнь была похожа на замкнутый круг, он очень хотел почувствовать себя лучше, но продолжал вести такой же образ жизни. Все изменил один поход к врачу. Мужчине сказали, что он сможет прожить только до 40, и он решил, что должен всё изменить.

Перед решением заняться своим здоровьем Баяр постоянно чувствовал слабость. Он не мог даже помыть посуду стоя, ему приходилось брать стул. Потом доктора открыли ему глаза на его состояние. Кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет второго типа не позволили бы ему прожить долгую и счастливую жизнь. В этот момент Баяр подумал про своих двоих детей и решил, что не позволит лишнему весу забрать себя у них.

Самым сложным испытанием, по признанию мужчины, для него стал полный запрет на сахар. Ранее он потреблял около 200 граммов каждый день. В первое время после отказа его состояние значительно ухудшилось, но он смог пройти этот период.

Из за слабого сердца Баяр также не сразу смог начать активные фитнес-тренировки. Первые восемь месяцев это были только ходьба и бег. Они казались ему скучными, но он продолжал ради улучшения работы сердечно-сосудистой системы.

@Baayarsaikhan @Baayarsaikhan

Теперь у мужчины есть свои правила питания. По его словам, это не строгие ограничения, просто теперь он употребляет вредные продукты, только если на самом деле их хочет и в умеренных количествах.

У Баяра всё получилось: он похудел на 104 килограмма. В прошлом году он даже смог принять участие в первом в своей жизни триатлоне. Но главное, по его мнению, то, что теперь он может играть со своими детьми.