Стрелялка пузырями и маджонг: «Лента.ру» интегрировала игры в контент

Медиа продолжает добавлять интерактивные элементы для эмоционального вовлечения читателей.

Согласно исследованию аналитиков Rambler&Co, 38% россиян отметили, что любят геймификацию в СМИ. «Лента.ру» (входит в Rambler&Co) добавила новые интерактивные элементы в свой контент. Теперь, помимо комментариев и мультимедийных спецпроектов, читатели могут выразить своё отношение к новости эмодзи или сделать перерыв на игры прямо на страницах интернет-издания.

В интерфейсе сайта под статьями теперь можно отреагировать на новость – поставить эмодзи: от «пальца вверх» до «взрыва мозга». Чтобы эмоции передавали ощущение момента и были актуальными, панель реакций доступна в течение недели после публикации контента.

С момента запуска читатели поставили порядка четверти миллиона смайлов новостям (при подсчёте учитывалась связка «уникальный пользователь» + «новость»). Самые востребованные реакции – «палец вверх», «палец вниз» и «смех».

Игры прямо внутри контента – ещё одно новшество для пользователей «Ленты.ру». Онлайн-СМИ стали преемственниками «интерактивов» на последних страницах бумажных форматов газет и журналов: кроссвордов, судоку, «пять отличий» и других. «Лента.ру» актуализировала это ностальгическое воспоминание и запустила игровой сервис на релевантных статьях. Пользователям доступны как знакомые всем шахматы, маджонг, пасьянсы, так и более активные тайтлы – Bubble Shooter Challenge, «Like a King: Битва замков» и другие.

С момента запуска пользователи сыграли более полумиллиона раз. Самая популярная игра – стрелялка пузырями Bubble Shooter. Самая «залипательная» игра – маджонг, среднее время составляет 50 минут. В среднем пользователи проводят на играх около 30 минут в день.