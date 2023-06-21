Звезда фильма «Большой Лебовски» похудел на 90 килограммов и показал результат

Джон Гудман впечатлил публику, продемонстрировав свою форму на кинофестивале в Монте-Карло. В общей сложности, ему удалось сбросить 90 килограммов.
В 2007 году голливудский актёр серьёзно задумался о здоровом образе жизни. Тогда его вес достиг максимума — 178. Звезда фильма «Большой Лебовски» решил избавиться от привычки переедать. Для этого он разработал план питания в средиземноморском стиле. В него вошли продукты, богатые питательными веществами, нежирная рыба и свежие овощи.
Личный тренер Маки Шилстоун сыграл важную роль в процессе трансформации. Шестидневная тренировка включала в себя выполнение 10–12 тысяч шагов ежедневно, а также занятия на эллиптическом тренажёре и беговой дорожке.
К 2016 году ему удалось похудеть до 133 кг, однако он никогда не скрывал трудностей своего пути. Были срывы, желание всё бросить, но мысли о лучшей жизни давали стимул.
Актёр отметил, что его стремление к избавлению от избыточной массы началось после предупреждения врачей и низкой самооценки.
Я просто устал, устал смотреть на себя. Ты бреешься перед зеркалом, и тебе не нравится отражение.
Сейчас вес 70-летнего Джона Гудмана составляет 88 килограммов при росте 188 сантиметров.
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