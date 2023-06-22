Как дожить до 123 лет: секреты Амантины дос Сантос — одной из самых старых женщин в мире

Амантина дос Сантос Дювиргем родилась 22 июня 1900 года в Бразилии. В этом году ей исполняется 123 года. Недавно она поделилась секретом долгой жизни.
В качестве ежедневного рациона она выбирает варёные яйца и традиционный бразильский пирог из муки маниока.
Амантина также советует активно двигаться. Для себя она выбирает танцы. Даже в таком возрасте долгожительница может исполнить несколько движений, правда, с поддержкой нескольких человек.
В честь предстоящего 123 летия, мэр штата Парана устроил праздник в зале часовни Сан-Себастьяна.
На самом деле, точная дата её рождения неизвестна, так как это лишь предположение. Проблема в том, что нет свидетельства, способное подтвердить информацию о возрасте. Поэтому на данный момент самым взрослым человеком по Книге рекордов Гиннеса является 116 летняя Браньяс Морера.
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