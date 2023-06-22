Счёт идёт на минуты: на потерянном батискафе с миллиардерами на борту всё меньше воздуха

Кислород на борту аппарата должен был закончиться 22 июня в 14.08. Надежды на счастливое спасение команды рассеиваются с каждой минутой. Кто бы мог подумать, что такое дорогостоящее путешествие будет настолько опасным для участников.

19 июня компания-организатор экспедиции к затонувшему «Титанику» потеряла связь с батискафом. После этого все силы были брошены на поиски аппарата. Спасатели из нескольких стран продолжают обследовать пространство, где теоретически мог бы быть батискаф, но пока никаких результатов. По мнению экспертов, у команды ещё есть шанс, существуют способы продлить время, сократив потребление кислорода. Но сейчас в любом случае фактор времени играет ключевую роль. Однозначно счёт идёт на минуты.

Среди участников экспедиции к знаменитому затонувшему судну — Стоктон Раш — бизнесмен, владелец компании организатора экспедиции, который приходится родственником самым богатым пассажирам «Титаника». Его жена — праправнучка Исидора и Иды Штраусов, которые погибли на злополучном судне. Неудивительно, что этот факт многим кажется мистическим, такое совпадение способно впечатлить кого угодно.

Кроме того, в команду экспедиции входят британский миллиардер Хэмиш Хардинг и один из самых богатых людей Пакистана — Шахзада Давуд с сыном Сулейманом. Вместе с ними на борту батискафа Поль-Анри Наржоле — французский исследователь.

Контр-адмирал Джон Можер из береговой охраны США заявил, что в этой ситуации не стоит торопиться с выводами. Поиски всё ещё могут принести результат. Он сохраняет надежду из-за благоприятных погодных условий в последние дни. А сооснователь компании OceanGate, Гильермо Сонлейн, добавил: «Я уверен, что Стоктон и остальная команда ещё несколько дней назад поняли, что лучшее, что они могут сделать для обеспечения своего спасения, — это увеличить запасы, расслабившись настолько, насколько это возможно. Я твёрдо верю, что промежуток времени, доступный для их спасения, больше, чем думает большинство людей».