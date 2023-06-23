В Лондоне выпустили первый в мире тест, определяющий беременность по составу слюны
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В Лондоне выпустили в массовую продажу оральный тест на беременность. Он стал первым в мире, показывающим результат с помощью слюны.
Создатели обещают высокую точность — 97% — и более удобное использование в сравнении с традиционными методами.
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Процесс максимально прост. Для сбора образца необходимо перенести слюну на специальную ватку для взятия пробы. Далее стоит подождать изменения цвета индикатора. Это важно, чтобы убедиться в достаточном количестве собранного материала.
После этого тампон вставляется в прибор, где он смешивается с буферным раствором и перемещается по полоске бокового потока.
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Представители компании отмечают:
Это устройство на основе слюны является подходящим альтернативным биомаркером, но с более удобной и приемлемой биожидкостью для выявления ранней беременности.
Результаты теста можно получить в течение 5–15 минут. Стоить он будет порядка тысячи рублей.
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