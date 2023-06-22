Как выглядел батискаф и что случилось с миллиардерами на самом деле: версии экспертов

Аппарат перестал выходить на связь после погружения в воды северной Атлантики. Пассажиры батискафа, среди которых несколько миллионеров, планировали изучать руины затонувшего «Титаника», но теперь они сами затеряны на глубине океана. Спасательная операция продолжается четвёртый день, и с каждой минутой надежд всё меньше.

Вид на шлюпки с судна «Чёрный принц» Фото: Кадр из видео @CBCNL

Связь с аппаратом в последний раз была в воскресенье в 11.47, после этого все находятся в полной неизвестности. Сейчас невозможно сказать точно, что пошло не так, но эксперты уверены: произошло непредвиденное, то, к чему пассажиры не были готовы. Неисправность батискафа должна была привести к всплытию на поверхность, но его до сих пор ищут на дне океана.

Всего год назад один из основателей компании организатора погружения, Стоктон Раш, показывая на видео внутренность аппарат от OceanGate, с гордостью рассказывал о целях экспедиции к «Титанику» и важности этого исследования для науки. Аппарат изготовлен из углеродного волокна и титана. Внутри него совсем немного места: для пятерых мужчин, без оборудования для сна или еды. Кроме того, управление батискафом осуществляется при помощи пульта, который внешне напоминает устройство для компьютерной игры.

Эксперты предполагают, что сейчас члены команды, если они живы, находятся в плохом состоянии. У них закончились еда и вода. Кислорода всё меньше. Внутри батискафа уровень тепла примерно такой же как на дне океана, то есть чуть больше температуры замерзания. В небольшой иллюминатор команда видит обломки «Титаника». Дэвид Галло — старший советник по стратегическим инициативам RMS Titanic, описал положение так: «Это как посещение другой планеты, это не то, о чём думают люди. Это бессолнечная, вечно холодная среда с высоким давлением».

Среди версий, что же могло случиться, пока лидирует мнение о разгерметизации. Также многие считают, что, возможно, аппарат просто зацепился за обломок «Титаника» и не может всплыть. Хотя по технике безопасности вплотную к судну нельзя было подплывать.