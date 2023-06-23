В ресторанах США теперь будут подавать искусственную, лабораторно выращенную курицу

Лабораторно выращенная курица сможет появиться на прилавках магазинов и в ресторанах по всей Америке. Министерство сельского хозяйства одобрило продажу этого продукта после тщательного изучения процесса его производства и маркировки.
Компании, занимающиеся производством подобного мяса, уже начали принимать заказы от элитных кафе в Сан-Франциско и Вашингтоне. Они надеются, что к 2028 году их продукция будет представлена и в супермаркетах.
Искусственный белок уже получил одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Оно также подтвердило его безопасность, пригодность для потребления человеком.
Процесс производства заключается во взятии небольшого образца клеток животного и их выращивании. Они обрабатываются в специальном сосуде – биореакторе.
Фирмы планируют представить свой товар как более этичный и экологический чистый в сравнении с мясом животных. Они также надеются преодолеть сопротивление со стороны покупателей.
США стала второй страной в мире, разрешившей продажу лабораторно выращенного филе. До этого в 2020 году Сингапур запустил в продажу данный вид белка. Однако один куриный наггетс стоит около 4 тыс. рублей.
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