Работа убивает: большинство россиян уверено, что именно в ней причина проблем со здоровьем

В опросе от страховой компании «Росгосстрах» и исследовательского центра «Зарплаты.ру» приняли участие 2180 респондентов. Больше половины из них уверены: именно работа — причина их плохого самочувствия. О результатах социологического исследования сообщает «Коммерсант».

Среди опрошенных были представители разных сфер. Но наиболее категорично о причинах ухудшения здоровья высказались юристы и строители, 75 и 50 процентов из них уверены: дело в работе. А сотрудники сферы образования больше остальных (33 процента респондентов) считают, что их профессия — причина ментальных заболеваний.

Самое распространённое последствие ежедневного труда — стресс, его испытывают более половины опрошенных. Затем идут боли в спине и ногах, постоянная усталость и ухудшение зрения. Причины, почему работа так негативно влияет на самочувствие, называются разные. Основное — занятость заставляет вести сидячий образ жизни. Кроме того, большинство респондентов считают, что они испытывают слишком большое напряжение на работе из-за токсичных коллег и ранних подъёмов.