Актёр Том Харди получил фиолетовый пояс по джиу-джитсу

Звезда Голливуда нашёл замену фитнесу. Секрет отличной формы актёра — не регулярные тренировки в зале. После съёмок в фильме «Воин» Харди серьёзно увлекся джиу-джитсу. Теперь он удивляет поклонников не только на экране, но и на ринге. Совсем недавно актёру удалось получить фиолетовый пояс.

Том Харди на тренировке Фото: Кадр из видео @PedigoSubmissionFighting

Достижением Тома поделилась в социальных сетях компания-производитель поясов Iron Belts. В прошлом году актёр удачно выступил на трёх турнирах и теперь переходит на новый уровень. После открытого чемпионата по джиу-джитсу в Вулверхэмптоне судья сказал про него: «Многие люди думают: «О, Том Харди — он просто суперзвезда». Нет, ты выведешь его на ковёр, и он разобьёт тебя вдребезги». Судя по всему, актёр очень серьёзно относится к своему увлечению.

С момента, когда Том начал заниматься боевым искусством, прошло около 12 лет. Сейчас актёру 45, и, если знать, как поздно он пришёл в спорт, его успехи удивляют. Причём Харди спокойно тренируется в группе вместе с другими посетителями школы боевых искусств, не требуя индивидуального подхода. Голливудская суперзвезда и секс-символ не боится неудач и поражений и продолжает совершенствоваться, несмотря на свой статус и возраст. Это отличный пример для всех нас: время от времени полезно начинать изучать что-то новое и терпеливо ждать результатов.

Кроме того, Харди в отличной форме. Видно, что джиу-джитсу полностью заменил ему тренировки в зале.