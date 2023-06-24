Исследование доказало, что поцелуи делают нас здоровее морально и физически

Поцелуи улучшат вам жизнь. Это не миф. Исследование, опубликованное в журнале Psychoneuroendocrinology, обнаружило, что поцелуи выделяют гормоны, связанные со снижением стресса и повышением настроения.
Участники отметили, что страстные поцелуи вызывают физиологические и эмоциональные реакции. Они же активизируют гормональную систему.
Важную роль занял окситоцин, известный как «гормон любви». Он способствует развитию чувства привязанности, доверия и близости, укрепляя связь между партнёрами.
Также было выяснено, что при поцелуях стимулируется выделение дофамина. Это приводит к ощущению радости и удовольствия, подобно эйфории.
Наконец, выбрасывается серотонин — гормон, регулирующий настроение. Его высвобождение помогает справляться со стрессом и способствует общему благополучию.
Взаимодействие данного трио создаёт сложную биохимическую реакцию. В конечном итоге частые поцелуи смогут снизить тревогу, позитивно влияя как на физическое, так и на психологическое состояние.
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