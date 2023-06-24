Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Главная Lifestyle Новости

Исследование доказало, что поцелуи делают нас здоровее морально и физически

Исследование доказало, что поцелуи делают нас здоровее морально и физически
Почему важны поцелуи
Аудио-версия:
Комментарии

Поцелуи улучшат вам жизнь. Это не миф. Исследование, опубликованное в журнале Psychoneuroendocrinology, обнаружило, что поцелуи выделяют гормоны, связанные со снижением стресса и повышением настроения.

Участники отметили, что страстные поцелуи вызывают физиологические и эмоциональные реакции. Они же активизируют гормональную систему.

Читайте также:
Важнейшее качество здоровой личности. 5 шагов к тому, чтобы полюбить себя
Важнейшее качество здоровой личности. 5 шагов к тому, чтобы полюбить себя

Важную роль занял окситоцин, известный как «гормон любви». Он способствует развитию чувства привязанности, доверия и близости, укрепляя связь между партнёрами.

Также было выяснено, что при поцелуях стимулируется выделение дофамина. Это приводит к ощущению радости и удовольствия, подобно эйфории.

Читайте также:
Почему мы откладываем важные дела на потом и как научиться решать их сразу? 5 советов
Почему мы откладываем важные дела на потом и как научиться решать их сразу? 5 советов

Наконец, выбрасывается серотонин — гормон, регулирующий настроение. Его высвобождение помогает справляться со стрессом и способствует общему благополучию.

Взаимодействие данного трио создаёт сложную биохимическую реакцию. В конечном итоге частые поцелуи смогут снизить тревогу, позитивно влияя как на физическое, так и на психологическое состояние.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023