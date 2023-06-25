Исследование показало, как физические упражнения влияют на микробиоту человека

Отсутствие физической нагрузки — один из пяти факторов риска глобальной смертности. Уже не раз было доказано, что активный образ жизни имеет не только профилактическое, но и терапевтическое воздействие на ряд заболеваний.

Группа учёных из Канадского университета Калгари провела исследование, чтобы выяснить, как ещё физические упражнения могут благоприятно воздействовать на здоровье человека. В частности, они проверяли влияние занятий на микробиоту у физически активных людей.

Профессора анализировали информацию о типе, продолжительности и интенсивности упражнений. В эксперимент вошли и данные о качественном и количественном составе микробиоты, массе тела, питании и силе захвата рук у 350 взрослых участников.

Результаты показали, что те, кто занимается умеренной активностью более 150 минут в неделю, имеют положительные изменения в микробиоте кишечника. Выяснилось и то, что продолжительность занятий имеет большее значение, чем их интенсивность.

Особенно заметные улучшения наблюдались у людей с нормальным весом в сравнении с теми, у кого ИМТ составляет 25–30. Выводы подчёркивают важность умеренного спорта в поддержании здоровья и благополучия.