Профессия будущего: россияне рассказали, чем планируют заняться в ближайшие 5 лет

Исследователи страховой компании «Ренессанс Жизнь» и платформы «Авито Услуги» выяснили, что 48% опрошенных хотят уйти из работы по найму. То есть около половины респондентов мечтают открыть своё дело в ближайшие пять лет. Большинство будущих предпринимателей планирует работать в сфере услуг. О результатах исследования сообщает Forbes.

Около 16% опрошенных мечтали бы открыть салон красоты, а 15% думают о бизнесе в сфере ремонта и строительства. Также респондентам интересна сфера перевозок — 13% опрошенных планируют развиваться в ней. 14% уверены: им нужно открыть автосервис.

Показательно возрастное распределение между желаемыми предприятиями. Так, треть зуммеров (от 18 до 24 лет) хотели бы открыть свой ресторан. А большинство миллениалов (от 25 до 34 лет) считают, что могли бы организовать книжный или продуктовый магазин. Это может быть связано с оценкой возможностей: люди постарше понимают, что бизнес в общественном питании — сложное предприятие.

Кроме того, городом бизнесменов можно смело назвать Казань. Там планы иметь своё дело у 58% опрошенных. Следующим идёт Екатеринбург, где 54% хотели бы начать работать на себя.

Препятствия, которые мешают бизнесменам-мечтателям начать, названы самые разные. Кто-то просто постоянно откладывает запуск, а кто-то считает, что у него не хватит знаний. Но большинство уверено, в ближайшие пять лет у них всё получится.