Что произошло с батискафом «Титан»: трагедия, которую можно было предотвратить

Когда в воскресенье аппарат перестал выходить на связь, весь мир надеялся, что это просто технические проблемы, и ждал хороших новостей. В четверг вечером стало ясно: все члены команды погибли. Спасатели обнаружили часть обломков батискафа. Пока специалисты не торопятся называть официальную причину трагедии.

Путешествие началось в воскресенье. Через полтора часа после погружения команда перестала поддерживать связь. Сразу же после этого начались поиски батискафа. В спасательной операции приняли участия службы сразу нескольких стран. К сожалению, ничего, кроме обломков, найти не удалось. Предполагается, что взрыв внутри корпуса произошёл в тот момент, когда потерялась связь. «Очень маловероятно, что они найдут там что-нибудь из человеческих тканей», — сказал Эйлин Марти, эксперт по медицине катастроф, CNN.

Основная версия сейчас — это взрыв, произошедший из-за разрушения тонкой оболочки аппарата. Такое могло произойти из-за неподходящего материала корпуса, который не справился с давлением на глубине океана.

Смерти участников экспедиции: пакистанского бизнесмена и его сына Шахзаде и Сулемана Давудов; британского бизнесмена Хэмиша Хардинга; французского дайвера Поля-Анри Наргеоле и Стоктона Раша, генерального директор компании-оператора судна OceanGate Expeditions, подтверждены Береговой охраной США. Удивительным кажется тот факт, что Хэмиш Хардинг является родственником людей, погибших при крушении «Титаника». Его жена — праправнучка Исидора и Иды Штраусов, одних из самых богатых пассажиров знаменитого судна.

Остаётся загадкой, почему Стоктон Раша, который как генеральный директор должен был знать о проблемах с аппаратом, сам решил принять участие в экспедиции. Ещё в 2018 году эксперты настаивали: техника не готова к такому путешествию. Видимо, он настолько верил в свою компанию и возможности батискафа, что решил довериться аппарату. Теперь слова, сказанные им в 2022 году в подкасте журналистам CBS, кажутся пророческими. Тогда Стоктон упоминал, что опасается препятствий, которые могут помешать батискафу всплыть. Так и случилось.