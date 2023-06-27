Нейробиологи из Гарварда рассказали, как выбрать музыку, помогающую думать

Раньше считалось, что музыка мешает концентрации. Если необходимо сосредоточиться на рабочих задачах, мы стараемся погружаться в полную тишину. Но исследователи доказали: есть треки, который только помогают в сложных делах. Так что не обязательно выключать музыку. Главное — правильно подобрать плейлист.

Срини Пиллей — нейробиолог из Гарварда уверен: музыка активизирует области мозга, ответственные за движение. А тело в свою очередь связывает активность с концентрацией, поэтому песни и помогают сосредоточиться. Только трек должен быть знакомым. Так, даже если вы страдаете синдромом дефицита внимания, вы все равно сможете быстрее погрузиться в работу. Песня, которую вы уже слышали, не будет отвлекать. Вы уже знаете, что будет дальше. Но в то же время, знакомый ритм настроит вас на работу.

Для того чтобы это работало, нужно внимательно следить за своим отношением к треку. Если чувствуете, что песня нравиться, но уже надоела, самое время её сменить. Такая музыка может начать раздражать мозг. Кроме того, все-таки лучше остановиться на треках без резких перепадов темпа или тональности, скачки звука могут мешать. Поэтому инструментальная музыка помогает сконцентрироваться лучше, чем песня.