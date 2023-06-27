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Не играй в мои игрушки: социологический опрос выявил, что россияне перестали дружить

Не играй в мои игрушки: социологический опрос выявил, что россияне перестали дружить
Друзья на работе
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Исследования сервиса SuperJob показало, что почти у трети опрошенных нет лучшего друга. Количество одиноких людей выросло по сравнению с 2011 годом. Получается, развитие Интернета нас только разъединяет.

В опросе приняло участие 3000 человек. 35% представительниц слабого пола ответили исследователям, что не могут назвать никого из своего окружения, кто был бы для них самым близким другом. То же самое ответила и треть мужчин.

Единственная существенная разница между полами в том, что среди сильного пола прослеживается такая тенденция: чем старше человек, тем реже у него есть лучший друг. У женщин всё наоборот: видимо, с возрастом они начинают осознавать ценность дружеской компании.

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По профессиям самыми дружелюбными среди мужчин оказались менеджеры по закупкам и программисты. У представительниц слабого пола чаще есть близкий человек, если они экономистки или продавцы.

Также исследователи выяснили, что у менеджеров по продажам, учителей, кладовщиков и главных бухгалтеров чаще остальных есть лучший друг противоположного пола. Так что вера в возможность такого чувства — почти профессиональное качество.

Статистика заставляет делать печальные выводы. Чтобы остановить процесс разъединения людей, не забывайте про друзей. Сейчас самое время напомнить им о себе.

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