Морские пейзажи и железный пресс: Роналду поделился снимками из отпуска

Криштиану Роналду наслаждается счастливым отдыхом с семьёй. Пара вместе с детьми отправилась в Италию, на побережье Сардинии. Милыми снимками поделились как футболист, так и его девушка Джорджина.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Фото: @cristiano

В социальных сетях Роналду красуются загорающие влюблённые. Фанаты отметили шикарную форму спортсмена в 38 лет. Модель же порадовала поклонников большим количеством фотографий. На главной собралась вся компания. Криштиану-младший, Ева, Матео, Алана Мартина вместе с родителями.

Криштиану со своей семьёй Фото: @georginagio

У пары две общие дочери — Алана Мартина и малышка Ева, родившаяся в 2022 году.

Сейчас Роналду и Джорджина проживают в Саудовской Аравии. Футболист перешёл в клуб «Аль-Наср» в январе 2023 года. Кажется, ближневосточная лига стремится пополнить свои ряды громкими именами этим летом. Им уже удалось приобрести Бензема, Канте, Зиеча, Кулибали.

Роналду с сыном Криштиану-младшим Фото: @georginagio