Фитнес-тренер показала снимки в купальнике в 30 лет и в 60: угадайте, на каком она моложе

Когда Дениз Остин надевает купальник, сложно поверить в то, что женщине 66. В социальных сетях она часто прикладывает к актуальным снимкам фото почти 40-летней давности для сравнения — и кажется, что за этот период в её внешности изменилась только укладка. При этом Дениз легко делится секретом спортивной формы. Она уверена: 30 минут в день достаточно, чтобы добиться впечатляющих результатов.

По профессии женщина является фитнес-тренером, спортивным автором и блогером. Но вопреки стереотипам Дениз не утруждает себя бесконечными тренировками в зале. Вот уже 40 лет она практикует получасовые занятия дома. Это может быть кардиотренировка, силовая тренировка, растяжка или даже активная ходьба. Дениз уверена, главное — заниматься регулярно. По мнению женщины, её метод — это настолько просто, что вы не найдёте для себя отговорок.

Дениз Остин Фото: @deniseaustin

Сама Дениз признается, что ей, как и всем, не всегда было легко найти время на спорт. Когда у неё были маленькие дети, она занималась до их пробуждения. А если у вас не получается выделить даже полчаса, Остин советует разбить тренировку на три части. 10 минут можно найти всегда. Для тела это будет не менее полезно.