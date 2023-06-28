Фитнес-тренер показала снимки в купальнике в 30 лет и в 60: угадайте, на каком она моложе

Когда Дениз Остин надевает купальник, сложно поверить в то, что женщине 66. В социальных сетях она часто прикладывает к актуальным снимкам фото почти 40-летней давности для сравнения — и кажется, что за этот период в её внешности изменилась только укладка. При этом Дениз легко делится секретом спортивной формы. Она уверена: 30 минут в день достаточно, чтобы добиться впечатляющих результатов.
По профессии женщина является фитнес-тренером, спортивным автором и блогером. Но вопреки стереотипам Дениз не утруждает себя бесконечными тренировками в зале. Вот уже 40 лет она практикует получасовые занятия дома. Это может быть кардиотренировка, силовая тренировка, растяжка или даже активная ходьба. Дениз уверена, главное — заниматься регулярно. По мнению женщины, её метод — это настолько просто, что вы не найдёте для себя отговорок.
Дениз Остин
Фото: @deniseaustin
Сама Дениз признается, что ей, как и всем, не всегда было легко найти время на спорт. Когда у неё были маленькие дети, она занималась до их пробуждения. А если у вас не получается выделить даже полчаса, Остин советует разбить тренировку на три части. 10 минут можно найти всегда. Для тела это будет не менее полезно.
- 2 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 1 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 30 июня 2023
-
18:30
-
16:30
-
13:50
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 29 июня 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:20
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 28 июня 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 27 июня 2023
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30