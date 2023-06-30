Путешествие не сделает вас умнее: новое исследование учёных развенчивает мифы об отпуске

Большинство из нас любит путешествовать. Мы уверены: странствия расширяют наш кругозор и делают более открытыми к новому. Но это всего лишь «заблуждение путешественника».

Агнес Каллард, профессор философии Чикагского университета, утверждает, что с путешествиями всё не так просто. Поездка куда-либо, когда она не связана с профессиональной или личной необходимостью, обычно имеет цели сменить обстановку и узнать новое. В результате путешествия всем нам хотелось бы измениться. Но трансформируется только место, куда мы приезжаем. Со временем и опытом оно становится лучше как туристическая локация. А путешественники, оказавшись в не менее комфортных условиях, чем дома, остаются такими же. Агнес сравнивает такие поездки с бумерангом, после них вы вернётесь такими же и в ту же точку.

Кроме того, в туристической поездке сложно научиться чему-то новому. Получение знаний требует усилий. А в ситуации, когда вы приехали в незнакомое место и вам показали то, что вас не особо интересует, это забудется через пару минут. Агнес приводит в пример своё путешествие в Абу-Даби, где ей предложили подержать птицу на руке. Она уверена, этот опыт вряд ли запомнится надолго, так как у неё нет интереса к соколиной охоте.

Видимо, поэтому великие мыслители прошлого, такие как Сократ и Кант, почти не покидали своего города. Так что не расстраивайтесь, если в этом году отпуск придётся провести дома. Путешественники не станут намного умнее, чем вы.