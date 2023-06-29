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Учёные нашли особенность высокоинтеллектуальных людей, которая выделяет их среди других

Учёные нашли особенность высокоинтеллектуальных людей, которая выделяет их среди других
Особенность высокоинтеллектуальных людей
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Новое исследование показало, что у высокоинтеллектуальных людей есть черта, которая отличает их от всех остальных. Она связана с тем, как они реагируют и отвечают на определённые вопросы и проблемы.

Путём разработки нового алгоритма обучения исследователи создали индивидуальные модели мозговых сетей для 650 участников проекта. Цель — раскрыть, как структура органа влияет на поведение.

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Оказалось, что люди с высоким уровнем интеллекта дольше решали сложные задачи и обладали более высокой средней функциональной связностью.

Также выяснилось, что низкая синхронность мозговой активности способствует быстрому принятию решений и составлений выводов при простых вопросах. Однако усложнённые задачи требовали высокой синхронности. Это важно для лучшего составления доказательств и обеспечения надёжной памяти.

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Открытие опровергает предположение о том, что скорость реакции является определяющим фактором интеллекта.

Исследователи отмечают:

Именно правильный баланс возбуждения-торможения нейронов влияет на принятие решений и в большей или меньшей степени позволяет человеку решать проблемы.
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