Учёные нашли особенность высокоинтеллектуальных людей, которая выделяет их среди других

Новое исследование показало, что у высокоинтеллектуальных людей есть черта, которая отличает их от всех остальных. Она связана с тем, как они реагируют и отвечают на определённые вопросы и проблемы.

Путём разработки нового алгоритма обучения исследователи создали индивидуальные модели мозговых сетей для 650 участников проекта. Цель — раскрыть, как структура органа влияет на поведение.

Оказалось, что люди с высоким уровнем интеллекта дольше решали сложные задачи и обладали более высокой средней функциональной связностью.

Также выяснилось, что низкая синхронность мозговой активности способствует быстрому принятию решений и составлений выводов при простых вопросах. Однако усложнённые задачи требовали высокой синхронности. Это важно для лучшего составления доказательств и обеспечения надёжной памяти.

Открытие опровергает предположение о том, что скорость реакции является определяющим фактором интеллекта.

Исследователи отмечают:

Именно правильный баланс возбуждения-торможения нейронов влияет на принятие решений и в большей или меньшей степени позволяет человеку решать проблемы.