Питьевая вода из мочи и пота: NASA стремится обеспечить космонавтов всем необходимым

NASA внедряет передовые технологии для обеспечения астронавтов всем необходимым на Международной космической станции. Недавно агентство объявило о новой инициативе. Она заключается в переработке мочи и пота астронавтов в воду.
Система контроля окружающей среды и жизнеобеспечения уже способна перерабатывать 98% всей воды, которую астронавты привозят с собой на борт станции.
Новая идея направлена на обеспечение борта важными ресурсами без постоянной зависимости от новых запасов. Планируется использование передовых осушителей для влаги, которую космонавты выдыхают и выделяют в процессе своей деятельности. Моча будет подвергаться переработке, очищаться и повторно использоваться с помощью вакуумной дистилляции.
Остальную жидкость обработают с помощью фильтров, которые полностью уничтожают все загрязнения и следы примесей. Качество воды будет постоянно контролироваться с помощью датчиков. Если она не соответствует установленным стандартам, то будет отправлена на повторную переработку.
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