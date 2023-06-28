Выглядеть худым, но жилистым: как Кингсли Бен-Адир готовился к роли злодея Marvel

В «Секретном вторжении» актёру досталась роль плохого парня. По сюжету Кингсли — лидер мятежников, которого переполняет ненависть. Во время работы над образом героя актёр с режиссёром решили, что Гравик — так зовут персонажа, должен быть худым, но физически сильным.
Тренер Кингсли — Джакомо Фарчи — предложил актёру план тренировок, в котором будет доминировать кардионагрузка. Поэтому они сделали акцент на кикбоксинге. Но были и обычные силовые тренировки с поднятием тяжестей. По словам Джакомо, они сделали всё, чтобы Кингсли выглядел худым, но жилистым. Хотя это было не просто. Исполнитель роли Гравика генетически предрасположен к набору веса. Поэтому на тренировках не было никаких послаблений.
Кроме спорта, тренер изменил режим актёра на время подготовки к сериалу. Так, пищевую ценность рациона Кингсли сократили до дефицита в 600-700 калорий. А для расслабления мышц подопечный Джакомо принимал ледяные ванны. Тренер уверен: они помогают телу восстановиться.
В результате оба остались довольны результатом. Джакомо признался, что работать с Кингсли ему понравилось: «Его легко дрессировать. Он делает всё, о чём просишь».
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