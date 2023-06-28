Женский футбол — это боль: 82% спортсменок испытывают страдания при ношении бутс

Ассоциация европейских клубов опубликовала печальную статистику: 82% женщин испытывают боль при ношении бутс. В ходе исследования было опрошено 350 игроков. Кроме того факта, что большинство респондентов чувствует себя некомфортно в профессиональной обуви, было выявлено, что пятая часть спортсменок изготавливает себе бутсы на заказ. Им приходится тратить немалые средства для того, чтобы игра не приносила им боль. По словам главы отдела женского футбола ECA Клэр Блумфилд, эти цифры их шокировали.

Кроме того, 18% опрошенных признались, что они не могут сами выбирать себе обувь. Бутсы им предоставляют клубы, агенты, бренды или веб-сайты. Очевидно, что в ситуации, где нет индивидуального выбора, игрокам будет часто попадаться неподходящая обувь.

Врачи, которые должны были прокомментировать статистику, сказали, что пока у них нет научных данных по этому вопросу, поэтому они не могут обозначить причину. Катрин Кригер, эксперт в области футбольной медицины и спортивной реабилитации из Университета Святой Марии, призналась, что пока исследования затрагивали только мужскую спортивную одежду, но эти данные не могут быть применены к противоположному полу. Эта тема требует отдельного тщательного изучения.