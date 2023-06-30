Психотерапевт Курпатов объяснил, как важно жить в настоящем и как этому научиться

В потоке размышлений о прошлом и будущем мы упускаем самое главное — время. Оно не останавливается, не ждёт, а продолжает идти. Психотерапевт Андрей Курпатов в своих социальных сетях рассказал о значимости жизни в настоящем моменте.

Современный человек постоянно переживает о возможных неприятностях, боится не справиться с важной задачей. Например, семейные конфликты, проблемы на работе способны вызвать беспокойство. Количество ежедневных тревожных мыслей порой зашкаливает.

Большинство опасений так и не сбывается, а человек уже испытал разный спектр эмоций. Подобная практика негативно влияет на психологическое состояние. Чтобы научиться жить в настоящем, психотерапевт советует понаблюдать за собой один день. Вы заметите, что переживаете часто о том, что сейчас неважно.

Андрей Курпатов отмечает:

Страж нашей мифической безопасности делает жизнь бесконечным процессом предотвращения несчастий. Однако эти беды могут даже и не произойти. Только вы в силах заметить поток и остановить его.

То, что было или будет, существует виртуально. В эту минуту вы должны находиться здесь и сейчас. Осознанное проживание каждого мгновения позволит по-настоящему ценить и радоваться жизни.