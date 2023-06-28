Красочный забег в Лужниках перенесён на 2 июля
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Стала известна новая дата Красочного забега. Он пройдёт 2 июля.
Место проведения осталось прежним — Лужники. Однако место старта и финиша, а также маршрут забега немного изменились. Участники пробегут 5 км через четыре красочные зоны, где их будут осыпать яркими красками. Во время мероприятия запрещено использовать самокаты, ролики, скейтборды и другие механические средства передвижения. Ниже вы можете ознакомиться с обновлениями.
Выданные номера участников остаются действительными. Если вы не успели забрать свой стартовый номер, выдача состоится в субботу, 1 июля, с 11:00 до 18:00 в Лужниках на территории катка «Южный полюс».
Без изменений главное: много красок, улыбок, тёплых объятий и бег в радость.
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