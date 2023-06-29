Стала известна финальная программа фестиваля VK Fest в Санкт-Петербурге

Уже в эти выходные, 1 и 2 июля, пройдёт крупнейший фестиваль VK Fest в Санкт-Петербурге. Open-air представил финальную программу масштабного мероприятия.

Гостей ждёт насыщенная развлекательная программа: выступления артистов, юмористические шоу, автограф-сессии, розыгрыши подарков.

Музыканты на фестивале разделятся на три сцены: Синяя, Белая, Фиолетовая.

На Синей сцене VK Fest новинки и хиты будут исполнять популярные артисты, которые уже завоевали любовь широкой аудитории. В их числе ANNA ASTI, L’One, МОТ, HammAli & Navai.

На Белой сцене гостей фестиваля будут ждать герои альтернативной сцены. Некоторые из них – Big Baby Tape, Хаски, INSTASAMKA, OG Buda.

На Фиолетовой сцене выступят самые модные фрешмены: КУОК, Zventa Sventana, Тося Чайкина, PALC и другие.

Также можно посетить интересные локации: «Технологии», «Видеоигры», «Семья», «Драйв», «Творчество», «Развлечения», «Косплей», а также «Спорт», амбассадором которого стал «Чемпионат». Все площадки включают уникальные и интересные интерактивы. Насладиться временем смогут как взрослые, так и дети.

VK Fest 2023 станет самым масштабным развлекательным событием лета. Фестиваль уже прошёл во Владивостоке и Новосибирске. Следующая точка – Санкт-Петербург. 8 июля десятки тысяч зрителей соберутся в «Сириусе» (Сочи). Путешествие завершится в Москве 15 и 16 июля.