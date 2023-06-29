Галь Гадот рассказала, сколько нужно тренироваться, чтобы оставаться чудо-женщиной

На очередной фотосессии, кадры с которой звёздная актриса Галь Гадот показала в социальных сетях, девушка продемонстрировала отличную спортивную форму. Актриса после рождения третьего ребёнка выглядит даже более подтянутой, чем раньше. Галь часто делится секретами стройности, благодаря которым она настоящая чудо-женщина. Судя по результатам, они работают.

Магнус Лигдбэк, тренер актрисы, рассказывал, что в период подготовки к первому блокбастеру девушка год занималась спортом пять раз в неделю. Акцент был сделан на упражнениях на силу. Галь нужно было нарастить максимальное количество мышечной массы, чтобы органично смотреться в образе отважной воительницы Дианы. У неё получилось, на экране Гадот соответствовала своему образу. Однако даже после завершения съемок в «Чудо-женщине» со спортом актриса точно не рассталась.

Галь Гадот и Арнольд Шварценеггер Фото: @gal_gadot

Сейчас девушка признаётся, что её режим расслабленный. Так она называет свои три-четыре тренировки в неделю. В спортивной рутине актрисы, как и раньше, силовые тренировки. Кроме того, она добавила кардионагрузку: теперь молодая мама бегает и занимается на велотренажёре.

Галь также призывает не забывать про питание: «Я никогда не забуду слова моего тренера по фитнесу: даже если вы тренируетесь по два часа в день, остаётся ещё много часов на то, чтобы поесть».