Обломки «Титана» и останки пассажиров доставлены с места аварии на берег

Береговая охрана США сообщила, что остатки батискафа и предполагаемые останки пассажиров доставлены с места аварии на берег. Теперь изучение элементов разрушенного аппарата и частей тел погибших — единственная возможность достоверно узнать, что произошло в глубинах океана.

В воскресенье, 18 июня, когда пропала связь с батискафом, все надеялись, что причина в технических неполадках. Это было не первое погружение аппарата к печально известному судну «Титаник», поэтому многие делали позитивные прогнозы. Спасатели из нескольких стран приняли участие в операции по поиску «Титана». В четверг, 22 июня, напряжение достигло максимума. Именно в этот день, по расчётам специалистов, у команды должен был закончиться воздух. Тогда все ещё верили: у пассажиров есть шанс на спасение. Вечером этого же дня спасатели обнаружили обломки батискафа.

Пока нет окончательной версии случившегося. Многие эксперты говорят о взрыве, который произошёл из-за того, что корпус «Титана» не справился с внешним давлением. Скорее всего, катастрофа произошла уже в тот момент, когда с аппаратом была потеряна связь. Также рассматривается версия с аварийной ситуацией на борту: течь или сбой питания.

Сейчас единственная возможность узнать правду — это тщательное изучение останков. Когда спасатели нашли обломки батискафа, эксперты предполагали, что после взрыва такой силы невозможно найти тела погибших. Но, по сообщениям Береговой охраны США, найденные останки уже подняты со дна и будут переданы американским медицинским работникам для расследования. Теперь остаётся надеяться, что тела погибших: британского миллиардера Хэмиша Хардинга, исследователя Поля-Анри Наржоле, основателя компании организатора путешествия Стоктона Раша, пакистанского бизнесмена Шахзаде Давуда и его сына Сулеймана — смогут рассказать о причинах их гибели. Тогда похожих трагичных событий удастся избежать в будущем.