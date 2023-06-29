Эксперты выявили 5 самых микробных мест в квартире. И туалета в списке нет

Генеральная уборка дома заставит любое помещение буквально сверкать. Однако не все догадываются о многих местах, где прячется грязь. Эксперимент, проведённый компанией Compare the Market, выявил топ самых микробных точек в квартире.

Очищая ванную комнату, стоит задуматься не только о сантехнике. Первое место в рейтинге заняла вентиляция. В ней нашлось почти две тысячи групп бактерий.

Душевые ограждения и шторки накапливают почти столько же микроорганизмов — 1921.

Стиральная машина. Вы могли подумать, что речь идёт о задней стороне техники, но нет. Внутри неё насчитывается 1281 тысяча паразитов. Чтобы избежать неприятностей, эксперты советуют промывать машинку не реже одного раза в месяц. На многих даже есть специальная функция — очистка барабана.

Ручку чайника стоит промывать так же часто, как и посуду ежедневного использования. Здесь собирается 634 вида микробов. Исследователи объясняют это тем, что люди часто наливают чай. Соответственно, регулярно взаимодействуют с ним.

Ручку входной двери мы трогаем почти всегда грязными руками, поэтому на ней было найдено 503 бактерии. Желательно её дезинфицировать каждый раз после прихода домой.

Хорошие новости также нашлись. Конечно, в сравнении. На самом последнем месте оказались выключатели света. Здесь обнаружено всего 79 групп микроорганизмов. Второе место по чистоте занял пульт от телевизора с 312 группами паразитов.