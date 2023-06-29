Ведущая Опра Уинфри похудела на 18 кг, изменив пищевые привычки: фото до и после

Опра Уинфри продемонстрировала поклонникам результаты похудения. В прошлом году она заявила, что собирается перестроить пищевые привычки. В итоге ей удалось добиться желаемого.

Вес ведущей составлял около 107 кг, и за год ей удалось сбросить 18 кг. Теперь цифры дошли приблизительно до 89 кг. Опра продолжает вести активный образ жизни и питаться любимыми блюдами.

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Ведущая написала в своих социальных сетях:

Могу честно сказать вам: я больше не борюсь. Я ем всё, что люблю — тако, макароны. При этом никогда не чувствую себя голодающей.

Долгое время звезда сидела на низкоуглеводной диете. Однако для Опры такой подход стал настоящей пыткой. Она призналась в своём аккаунте, что тогда похудение стало бессмысленным и только соблюдение баланса помогло ей прийти к намеченной цели.