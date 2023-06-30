Погружения на батискафе «Титан» продолжаются: компания выставила билеты на 2024 год

Компания OceanGate Expeditions продолжает рекламировать поездки к затонувшему кораблю «Титаник». Напомним, 18 июня подводный аппарат перестал выходить на связь во время глубоководного тура. Устройство управлялось дистанционным джойстиком. В результате погибли все пять человек, находившиеся на борту.
Однако сайт предлагает два путешествия на 2024 год: 12-20 и 21-29 июня. Цена билета на одного человека — чуть больше 22 млн рублей.
В стоимость входят одно погружение под воду, проживание в частном отеле, все необходимые тренировки, экспедиционное снаряжение и питание во время пребывания на батискафе.
На сайте сообщается:
Прибыв в приморский город Сент-Джонс, вы встретитесь с командой экспедиции и подниметесь на борт судна, которое доставит вас к затонувшему кораблю. В первый день вы познакомитесь с жизнью на рабочем судне, прежде чем мы начнём погружение.
На днях специалистам удалось достать обломки устройства после трагедии. Экспертам придётся тщательно изучить различные версии и выяснить, что на самом деле произошло на борту. Однако к компании OceanGate Expeditions возникает всё больше вопросов.
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