Погружения на батискафе «Титан» продолжаются: компания выставила билеты на 2024 год

Компания OceanGate Expeditions продолжает рекламировать поездки к затонувшему кораблю «Титаник». Напомним, 18 июня подводный аппарат перестал выходить на связь во время глубоководного тура. Устройство управлялось дистанционным джойстиком. В результате погибли все пять человек, находившиеся на борту.

Однако сайт предлагает два путешествия на 2024 год: 12-20 и 21-29 июня. Цена билета на одного человека — чуть больше 22 млн рублей.

В стоимость входят одно погружение под воду, проживание в частном отеле, все необходимые тренировки, экспедиционное снаряжение и питание во время пребывания на батискафе.

На сайте сообщается:

Прибыв в приморский город Сент-Джонс, вы встретитесь с командой экспедиции и подниметесь на борт судна, которое доставит вас к затонувшему кораблю. В первый день вы познакомитесь с жизнью на рабочем судне, прежде чем мы начнём погружение.

На днях специалистам удалось достать обломки устройства после трагедии. Экспертам придётся тщательно изучить различные версии и выяснить, что на самом деле произошло на борту. Однако к компании OceanGate Expeditions возникает всё больше вопросов.