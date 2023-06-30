Российская команда победила во Всемирном чемпионате по уличным танцам: видео

Ижевская команда «Степашки Crew» забрала титул победителя во Всемирном чемпионате по уличным танцам World of Dance. Радостным событием поделилась в социальных сетях студия SHTAB BY STEP.

Соревнования прошли в Стамбуле. 29 мальчиков и девочек в возрасте от 12 до 17 лет стали первыми среди коллективов, обойдя соперников из США, Турции, Великобритании, Польши и других стран.

Основные элементы победной постановки ребята подготовили заранее. Таким образом, импровизация на сцене получилась максимально качественной.

Танцоры поспешили поделиться своим счастьем в аккаунтах:

Хотим выразить огромную благодарность всем, кто поддерживал нас и помог нам в реализации нашей мечты! Нет ничего невозможного, и мы в это поверили.