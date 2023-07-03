В Москве пройдёт открытая вечеринка pre-party VK Fest
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VK Fest приглашает москвичей на открытую вечеринку. Pre-party состоится 7 июля, за неделю до начала двухдневного музыкального фестиваля в Парке Горького. Крупнейший open-air страны проходит ежегодно.
Гости смогут насладиться хитами таких музыкантов, как Мэйби Бэйби, Тима Акимов и Ольга Серябкина. Ведущим события станет блогер Лев Шагинян.
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Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK, отметил, что предстоящее мероприятие поможет создать необходимое настроение перед фестивалем:
Мы всегда стремимся создать фестивально-концертное настроение перед VK Fest. Это отличная возможность ощутить вайб фестиваля ещё до его начала. На pre-party вы сможете познакомиться с людьми, с которыми потом встретитесь на VK Fest. Приглашаем всех москвичей круто провести время перед нашей масштабной программой в Парке Горького!
Мероприятие пройдёт на одной из главных lifestyle-площадок Москвы — «Депо». Начало — в 20:00. Вход свободный, однако количество мест ограничено.
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