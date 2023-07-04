Объятый пламенем мужчина пробежал 272 м без кислорода и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Новым рекордсменом стал Джонатан Веро. Мужчине 39 лет, он работает пожарным и каскадёром на съёмках. У него получилось не только попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но и на время подчинить опасную стихию.
Мужчина пробежал 272,25 м в защитном костюме, охваченном огнём, без кислорода. Это самая длинная дистанция, которую когда-либо удавалось преодолевать человеку в таких условиях.
Кроме того, Джонатан побил рекорд в беге на 100 м в огне и финишировал за 17 секунд.
Мужчина рассказал, что его целью было «раздвинуть границы дозволенного», но это было не так просто. Несмотря на то что Джонатан с детства был связан с огнём, непосредственно перед рекордом он много тренировался. Три месяца он усиленно готовился, развивая выносливость, выдержку и дыхание.
рекорд Джонатана Веро
Фото: guinnessworldrecords.com
Удачная попытка состоялась в родном городе спортсмена — Обурдене, Франции. Для Джонатана было важно, чтобы рекорд был поставлен там, где он вырос. Символически забег состоялся даже на той же легкоатлетической дорожке, на которой мужчина тренировался в юности.
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