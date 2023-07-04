Объятый пламенем мужчина пробежал 272 м без кислорода и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Новым рекордсменом стал Джонатан Веро. Мужчине 39 лет, он работает пожарным и каскадёром на съёмках. У него получилось не только попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но и на время подчинить опасную стихию.

Мужчина пробежал 272,25 м в защитном костюме, охваченном огнём, без кислорода. Это самая длинная дистанция, которую когда-либо удавалось преодолевать человеку в таких условиях.

Предыдущий рекорд принадлежал Энтони Бриттону из Великобритании, его результат был 204,23 м.

Кроме того, Джонатан побил рекорд в беге на 100 м в огне и финишировал за 17 секунд.

Мужчина рассказал, что его целью было «раздвинуть границы дозволенного», но это было не так просто. Несмотря на то что Джонатан с детства был связан с огнём, непосредственно перед рекордом он много тренировался. Три месяца он усиленно готовился, развивая выносливость, выдержку и дыхание.

рекорд Джонатана Веро Фото: guinnessworldrecords.com

Удачная попытка состоялась в родном городе спортсмена — Обурдене, Франции. Для Джонатана было важно, чтобы рекорд был поставлен там, где он вырос. Символически забег состоялся даже на той же легкоатлетической дорожке, на которой мужчина тренировался в юности.