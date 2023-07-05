Яхты, бриллианты, устрицы: девушка Роналду похвасталась отдыхом на дорогом курорте

Криштиану Роналду продолжает наслаждаться отдыхом с возлюбленной Джорджиной Родригес на берегу Италии, в солнечной Сардинии. Девушка спортсмена делится впечатлениями от курорта в социальных сетях.
Роналду с друзьями
Фото: @georginagio
Джорджина Родригес
Фото: @georginagio
Джорджина Родригес
Фото: @georginagio
Кажется, в семье футболиста царит изобилие. Пара проводит время в звёздной компании на яхте Azimut Grande стоимостью приблизительно 620 млн рублей. На фотографиях модели можно заметить дорогие бренды: сумка Hermes Birkin, часы Jacob and Co, ремень Yves Saint Laurent, очки Prada и множество украшений из бриллиантов. Ну и куда без роскошного ужина из устриц.
Фото: @georginagio
Переход Криштиану в «Аль-Наср» открыл ещё больше возможностей. Недавно купленная яхта Azimut Grande стала не просто судном для футболиста, но и символом преданности своему делу, способности получать плоды от собственного труда.
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