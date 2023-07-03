Сальма Хайек раскрыла необычный способ борьбы со стрессом

Сальме Хайек сейчас 56 лет, но она находится в отличной форме. Фигура актрисы совсем не изменилась за последние 30 лет. В своих социальных сетях она рассказала, что помогает ей выглядеть так хорошо и бороться со стрессом.

Сальма рассказала, что в последние годы она живёт в постоянном стрессе. При таком режиме у неё не остаётся времени на спорт. Актрисе приходится успевать делать несколько дел одновременно, поэтому она нуждается в качественном отдыхе. В этом ей помогает сауна.

По словам Хайек, процедура успокаивает, помогает замедлиться и снять стресс. Посещение финской бани укрепляет иммунную систему, стимулирует обмен веществ и кровообращение.

Сальма Хайек Фото: @salmahayek

Регулярный спорт Хайек не практикует, но при этом максимально интегрирует физическую активность в повседневную жизнь. Чаще всего это ускоренная ходьба или несколько простых упражнений во время чистки зубов.

Также Сальма выполняет элементы на координацию, например, проходится по лестнице спиной вниз. Так она не только разминается, но перезагружает мозг.