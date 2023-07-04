Доктор Мясников предупредил об опасном элементе в составе грибов

Доктор Мясников рассказал об опасностях грибов, основываясь на долголетнем опыте их изучения и сбора.
На протяжении долгого времени продукт считался «лесным мясом», но оказалось, что белка в них всего 3%. Кроме того, он плохо усваивается организмом, так как содержит хитин. Вещество входит в состав клеточных стенок грибов, защищая их от механического, химического и другого воздействия окружающей среды.
Опасность продукта заключается и в том, что он способен поглощать вредные вещества из почвы и воды, включая соли тяжёлых металлов. Именно поэтому многие предпочитают искусственно выращивать грибы: так возможно контролировать их качество.
Доктор также отметил:
А мы ведь грибочки ещё и жарим! Помните, сколько сливочного масла идёт на жарку?! Вот и получается, что едим мы колоссальное количество животных «насыщенных» жиров и хитин, который впервые и выделили-то из лапок тарантулов, только потом в грибах нашли. И это в лучшем случае, в худшем — плюс вся таблица Менделеева.
Тем не менее отказываться от продукта необязательно. Его следует потреблять с осторожностью и в меру, осознавая все возможные риски.
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