Психотерапевт Курпатов объяснил, о чём говорит постоянное желание сменить работу
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В современном обществе тяжело выбрать профессию. Обилие предложений и активных вакансий могут вызвать желание сменить род деятельности. Психотерапевт Андрей Курпатов объяснил, что лежит в основе таких мыслей.
Одна из возможных причин — это истощение. В психологии данное состояние называется «хроническая усталость». Желание всё бросить также может указывать на депрессию. В таком случае нужно обратиться за помощью к специалисту.
Однако если ни один из перечисленных вариантов вам не откликается, причина может скрываться в следующем:
- Вы хотите сменить работы из-за конкретных причин. Например, недостаток перспектив, неблагоприятная атмосфера. Эксперт советует рассмотреть поиск нового работодателя или договориться об изменениях с текущим.
- Желаете перейти в сферу, где человек не может быть замещён искусственным интеллектом. В этом случае стоит рассмотреть возможности освоения новых навыков и областей деятельности.
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Психотерапевт отмечает:
Нельзя гарантировано выделить профессию, с которой не произойдёт данный сценарий. Автоматизация идёт повсюду.
Если вас утомила работа, перед увольнением следует обдумать собственные знания, опыт. Общий анализ компетенций поможет исследовать рынок труда и найти то, что будет актуально именно для вас.
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