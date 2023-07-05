Психотерапевт Курпатов объяснил, о чём говорит постоянное желание сменить работу

В современном обществе тяжело выбрать профессию. Обилие предложений и активных вакансий могут вызвать желание сменить род деятельности. Психотерапевт Андрей Курпатов объяснил, что лежит в основе таких мыслей.

Одна из возможных причин — это истощение. В психологии данное состояние называется «хроническая усталость». Желание всё бросить также может указывать на депрессию. В таком случае нужно обратиться за помощью к специалисту.

Однако если ни один из перечисленных вариантов вам не откликается, причина может скрываться в следующем:

Вы хотите сменить работы из-за конкретных причин. Например, недостаток перспектив, неблагоприятная атмосфера. Эксперт советует рассмотреть поиск нового работодателя или договориться об изменениях с текущим.

Желаете перейти в сферу, где человек не может быть замещён искусственным интеллектом. В этом случае стоит рассмотреть возможности освоения новых навыков и областей деятельности.

Психотерапевт отмечает:

Нельзя гарантировано выделить профессию, с которой не произойдёт данный сценарий. Автоматизация идёт повсюду.

Если вас утомила работа, перед увольнением следует обдумать собственные знания, опыт. Общий анализ компетенций поможет исследовать рынок труда и найти то, что будет актуально именно для вас.