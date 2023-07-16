Никогда не поздно: 60-летняя австралийка похудела на два размера ради спасения черепах

Учительница средней школы Джеки Ходдер на одном из своих уроков познакомилась с волонтёром по спасению черепах. 60-летняя преподавательница вдохновилась его работой и решила посвятить себя тому же. С того момента женщина начала планировать путешествие на Коста-Рику в качестве помощника для морских животных.

Терапевт предупредил Джеки: чтобы справиться с такой деятельностью, не обойтись без серьёзной подготовки. Необходимо было тренироваться три-четыре раза в неделю и поменять питание. На тот момент у женщины диагностировали лишний вес и преддиабетное состояние, поскольку она не занималась спортом. Но ради осуществления своей мечты ей пришлось всё изменить.

Джеки понимала, что волонтёры проходят от 10 до 15 км по мягкому песку каждый день. Подготовка обещала быть сложной, ведь женщина на тот момент была самой старшей из участников лагеря и далека от здорового образа жизни, но она справилась.

В тренировках Джеки сделала акцент на развитие икроножной мышцы и верхней части тела. Также приобрела более здоровые пищевые привычки. В результате женщина смогла похудеть на два размера и отправилась на Коста-Рику помогать черепахам.

Океанская черепаха Фото: istockphoto.com

Джеки призналась, что волновалась перед поездкой, несмотря на спортивные результаты, но поездка оказалась удивительной. Остальные волонтёры помогали ей, и она не отставала от них. Теперь, после возвращения с Коста-Рики, она гордится своими достижениями:

Брюки теперь не обтягивают эти мышцы. А ещё я взбегаю по лестнице.