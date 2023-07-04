100 рублей сверху: в Санкт-Петербурге вводят курортный сбор для гостей города
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Губернатор Александр Беглов подписал закон «О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора». Он вступит в силу с 1 октября 2023 года. До этого момента будет действовать нулевая ставка.
Согласно новым правилам, туристы и гости города, останавливающиеся в гостиницах, будут обязаны заплатить дополнительно 100 рублей за ночь с каждого человека. Закон вступает в силу в том случае, если приезжий задерживается в городе более чем на сутки. Взимать деньги в день заселения будут сами отели, хостелы и прочие места временного проживания.
Собранные средства будут направлены в бюджет Санкт-Петербурга. Эти меры предназначены для увеличения развитие туризма, улучшения благоустройства, содержания и ремонта объектов курортной инфраструктуры.
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