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Смарт-часы помогают выявлять болезнь Паркинсона за 7 лет до появления симптомов

Смарт-часы помогают выявлять болезнь Паркинсона за 7 лет до появления симптомов
Смарт-часы помогают выявлять болезнь Паркинсона
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Новое исследование обнаружило эффективность умных часов в распознавании болезни Паркинсона за семь лет до появления симптомов.

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В эксперименте приняли участие более 100 тысяч человек, носящих смарт-часы. Устройство отслеживает частоту сердечных сокращений, уровень активности, сон и количество пройденных шагов. При помощи анализа данных физической активности искусственный интеллект смог предсказать развитие болезни.

Недуг характеризуется отсутствием эффективного лечения. Однако раннее обнаружение, изменения в диете, физические упражнения, физиотерапия замедляют прогрессирование.

Доктор Кэтрин Пилл, один из авторов исследования, отметила:

Большинство людей с болезнью Паркинсона сталкиваются с первыми симптомами уже тогда, когда многие поражённые клетки мозга потеряны.
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Эти результаты помогут людям получить необходимое лечение значительно раньше и замедлить развитие заболевания.

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