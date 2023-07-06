Смарт-часы помогают выявлять болезнь Паркинсона за 7 лет до появления симптомов
Поделиться
Новое исследование обнаружило эффективность умных часов в распознавании болезни Паркинсона за семь лет до появления симптомов.
В эксперименте приняли участие более 100 тысяч человек, носящих смарт-часы. Устройство отслеживает частоту сердечных сокращений, уровень активности, сон и количество пройденных шагов. При помощи анализа данных физической активности искусственный интеллект смог предсказать развитие болезни.
Недуг характеризуется отсутствием эффективного лечения. Однако раннее обнаружение, изменения в диете, физические упражнения, физиотерапия замедляют прогрессирование.
Доктор Кэтрин Пилл, один из авторов исследования, отметила:
Большинство людей с болезнью Паркинсона сталкиваются с первыми симптомами уже тогда, когда многие поражённые клетки мозга потеряны.
Эти результаты помогут людям получить необходимое лечение значительно раньше и замедлить развитие заболевания.
Комментарии
- 14 июля 2023
-
06:30
- 13 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 12 июля 2023
-
20:02
-
15:22
-
14:33
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 11 июля 2023
-
20:30
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
08:30
-
06:30
- 10 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 9 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 8 июля 2023
-
14:30
Партнерский контент