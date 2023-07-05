Специалисты поставили точку в споре о том, какая нагрузка полезнее: кардио или силовая

На ежегодном собрании Американского колледжа спортивной медицины в Денвере эксперты окончательно ответили на один из самых противоречивых вопросов всех поклонников фитнеса.
По мнению специалистов, только комбинированная нагрузка сделает вас здоровее. Вместе кардио и силовые тренировки принесут телу больше пользы, чем выбор в пользу одного направления.
Эксперты колледжа сообщили, что статья фитнес-эксперта Алекса Хатчинсона «Аэробная или укрепляющая мышцы физическая активность: что лучше для здоровья?» поставила точку в обсуждении этого вопроса. Автор утверждает: каждый вид тренинга имеет своё преимущество для здоровья.
Кардио помогает поддерживать состояние сердца, кровообращения и уровень холестерина. В то время как силовые занятия поддерживают обмен веществ и контроль сахара в крови. Лишь в совокупности они дадут желаемый результат для фигуры и здоровья.
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