Эксперт раскрыл секреты выбора вкусного раннего арбуза

Середина лета — время старта урожая сладких плодов. И если в начале осени найти спелую ягоду несложно, то сейчас, для того чтобы не нарваться на незрелый арбуз, потребуются специальные знания. РБК выяснил у старшего преподавателя Высшей школы биотехнологий и пищевых производств Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Евгения Почкаева, как сделать правильный выбор.

Так, эксперт назвал признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы определить состояние ягоды. По его словам, в первую очередь надо смотреть на усики и плодоножку. Они должны быть сухими и жёлто-коричневыми.

Если плодоножка зелёная, это значит, что ягода не созрела: брать такой арбуз не стоит.

Кроме того, специалист порекомендовал отказаться от покупки сладкого продукта на улице. В стихийных местах торговли никто не проверяет качество арбузов. Из-за этого можно легко нарваться на плоды, которым с помощью инъекций улучшают товарный вид.

К тому же, возле дороги ягоды впитывают выхлопные газы. Поэтому лучше покупать плоды в магазинах, где вы сможете хотя бы минимально обезопасить себя наличием сертификации.