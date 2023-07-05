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Составлен топ-100 самых пьющих стран мира. Угадайте, на каком месте рейтинга Россия

Составлен топ-100 самых пьющих стран мира. Угадайте, на каком месте рейтинга Россия
Обнародован рейтинг стран по потреблению алкоголя
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Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало рейтинг стран по потреблению алкоголя. В список вошло 189 государств. Анализ был составлен на основе среднего потребления крепких напитков.

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Список возглавили острова Кука. Здесь житель выпивает около 13 литров спирта в год. Это более 100 бокалов вина.

Одни из первых позиций также заняли Латвия и Литва. Эксперты отметили здесь высокий уровень алкогольной зависимости. Каждый десятый мужчин имеет пристрастие к вредной привычке.

Также в пятёрку вошла Австрия, что связано с сильной пивной культурой и возрастным ограничением на продажу крепких напитков — 16 лет. Россия заняла 56-е место в списке.

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Замыкают рейтинг ЦРУ Бангладеш, Кувейт, Саудовская Аравия и Сомали. Исследователи связывают полученные результаты с запретом алкоголя по религиозным причинам.

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