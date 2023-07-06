Как выглядит самый дешёвый номер в китайском отеле: размещение с удобствами за 124 рубля

Пользователи социальных сетей обсуждают вариант проживания для бюджетного путешествия по Поднебесной. Этот номер в отеле стоит 10 юаней, то есть примерно 124 рубля за ночь. Несмотря на привлекательный ценник, такое размещение однозначно не самая лучшая идея для людей с клаустрофобией.
Дверь в номер по размеру соответствует примерно половине человеческого роста. Поэтому для того, чтобы войти внутрь, придётся пригнуться. В самих апартаментах всё очень аскетично: есть только матрас и подушка.
При этом внутри помещения расположен унитаз. Правда, сидеть на нём возможно только сильно согнувшись. В проживание даже включена уборка.
Очевидно, этот вариант размещения оправдывает свою стоимость. Бюджетному туристу такое проживание поможет сэкономить. К тому же это отличная возможность тщательно изучить все достопримечательности города. С таким номером у вас точно пропадёт желание провести в нём весь день.
Пользователи социальных сетей уже сравнили этот номер с маленькой комнатой Гарри Поттера. Так что там можно ещё и прочувствовать страдания любимого героя без магии и за минимальную стоимость.
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