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Фитнес-эксперт объяснил, почему кардио до силовой тренировки мешает мышцам расти

Фитнес-эксперт объяснил, почему кардио до силовой тренировки мешает мышцам расти
Почему кардио лучше делать после силового тренинга
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Если вы совмещаете разные виды нагрузки, то наверняка задавались вопросом, что лучше делать в первую очередь. Тревор Тим, тренер из Лос-Анджелеса и автор статей по фитнесу, настаивает: кардио должно завершать тренировку, а не наоборот.

Дело в том, что упражнения на силу связаны с большим риском травматизма. При переходе к ним в конце тренировки увеличивается нагрузка на организм. Между тем усталость провоцирует травмы, поэтому перед силовым тренингом достаточно будет только размяться, чтобы разогреть мышцы.

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Кроме того, кардио в начале занятия мешает добиться максимального результата. Вам будет сложно заставить мышцы работать до предела. Поэтому Тревор считает, что силовые тренировки и кардио в идеале надо проводить в разные дни.

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